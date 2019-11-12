شكرا لقرائتكم ميتشو يخفض الحمل التدريبي للاعبي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جهازه المعاون بأداء اللاعبين تدريبات تأهيلية لتخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم.

وقام اللاعبون بعمل تدريبات فك للعضلات للتغلب على شعورهم بالإرهاق نظرا لخوض مباراة ودية امس أمام فريق وادي دجلة.

حازم إمام راحة من التدريبات



حصل حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

وقام حازم بالخضوع لتدريبات بدنية في صالة الجمانزيوم بالنادي.

ميتشو يعقد جلسة سريعة مع عبد الغني



عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة سريعة على هامش التدريبات اليوم مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.

وطلب ميتشو من عبد الغني خلال الجلسة تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء وبعض الواجبات الدفاعية.

الشركة الإنجليزية في الزمالك لشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني



تواجد مسئولو الشركة الإنجليزية في مقر نادي الزمالك اليوم من أجل متابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس إدارة النادي بشرائها من أجل لاعبي الفريق الكروي الأول.

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وحرص مسئولو الشركة على الحضور لمقر الزمالك من أجل شرح استخدام الأجهزة

وحصل الزمالك من الشركة على:

١- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) .

٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) .

٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision)

٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين ( AMS) .