شكرا لقرائتكم الشركة الإنجليزية في الزمالك لشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجد مسئولو الشركة الإنجليزية في مقر نادي الزمالك اليوم من أجل متابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس إدارة النادي بشرائها من أجل لاعبي الفريق الكروي الأول.
وحرص مسئولو الشركة على الحضور لمقر الزمالك من أجل شرح استخدام الأجهزة
وحصل الزمالك من الشركة على:
١- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) .
٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) .
٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision)
٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين ( AMS) .
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