شكرا لقرائتكم سوزا: الاتحاد فريق رائع.. والأهلي "كبير" جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف جوزيف دي سوزا، لاعب نادي الأهلي، فريق اتحاد جدة بالرائع، لكنه لفت إلى أن فريقه يعد الأكبر في جدة، وأشار إلى أن إدواردو وجوليانو هما أفضل اللاعبين البرازيليين الموجودين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال رد لاعب خط الوسط البرازيلي على أسئلة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، والذي أجاب خلاله على أحد الأسئلة حول رأيه في فريق الاتحاد، قائلا: الاتحاد فريق رائع، ولكن الأهلي بات أكبر فريق في جدة.

وأضاف: بخصوص أفضل اللاعبين البرازيليين في الدوري، هما كارلوس إدواردو مهاجم الهلال وجوليانو لاعب نادي النصر.

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ووصف سوزا زميله محمد العويس بأفضل حارس مرمى في الدوري بالإضافة إلى مواطنه مارسيلو غروهي حارس الاتحاد، وأشار إلى أن عبدالباسط هندي سيكون أفضل مدافع في السعودية لأنه يتمتع بإمكانات عالية.

وقال إنه على تواصل دائم مع جميع لاعبي الفريق، لكن تربطه صداقة قوية مع دجانيني تفاريس ولوكاس ليما، وذلك بسبب عامل اللغة، وواصل: نبذل أفضل ما بوسعنا من أجل تحقيق الألقاب في الموسم الحالي.

وأردف: بخصوص أفضل لاعب لعبته معه في مسيرتي الاحترافية، فهو البرازيلي نيمار دا سيلفا، وأتمنى أن ألعب مجددا مع كوتينيو.