شكرا لقرائتكم مجلس الوزراء يوافق على قرار تنظيم الهيئة العامة للرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: أرفع خالص الشكر والعرفان للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يمثل قرارًا مهمًّا ونقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة وتطوير جميع لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: يحظى القطاع الرياضي بالسعودية بدعم لا محدود من القيادة ، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الماضية، التي وجدت متابعة واهتمامًا كبيرين محليًّا ودوليًّا، كما أننا نسعد خلال الفترة القريبة المقبلة باستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، لحضور العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، لنثبت للجميع قدرة السعودية على تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية.