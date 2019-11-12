شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يزور مقر برنامج الابتعاث السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، مقر إقامة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو الإسبانية، للوقوف على سير العمل.

وشارك رئيس الهيئة العامة للرياضة المواهب السعودية الشابة تمارينهم اليومية، واجتمع بالطاقم الإداري والفني لبرنامج الابتعاث للوقوف على آخر التطورات وسبل تقديم المزيد من الدعم.

وتستهدف الخطوة الأولى لبرنامج ابتعاث اللاعبين الموهوبين إرسال 21 لاعباً من مواليد عامي 1999-2000 إلى سالو في برشلونة الإسبانية من أجل تأهيلهم وإعدادهم فنياً وبدنياً.

ويشارك اللاعبون في 40 مباراة على الأقل في الموسم أمام فرق مختلفة في إسبانيا، ويغطي البرنامج كافة الاحتياجات التي يتطلبها بناء لاعب كرة قدم محترف على مستوى عال، ويوفر خططا فنية وبدنية وغذائية متكاملة تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمختصين الذين سبق لهم الإشراف على أكاديميات ناجحة، وكذلك التعاون مع شركات تسويق اللاعبين لمساعدتهم على الالتحاق بالأندية الأوروبية، أو العودة إلى الدوري السعودي لنقل الخبرات التي اكتسبوها.