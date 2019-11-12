المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بـ «الكونفيدرالية» وقرعة متوازنة للفرق العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية)، والتي أجريت، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بالقاهرة عن وقوع فريقي المصري وبيراميدز المصريين في مجموعة واحدة هي المجموعة الأولى، بينما وقعت باقي الفرق العربية في مجموعات متوازنة.

وتم تقسيم الفرق الـ16 المشاركة في دور المجموعات للبطولة، التي يحمل لقبها الزمالك المصري، إلى أربع مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ويشارك في البطولة 7 فرق عربية؛ هي: المصري وبيراميدز من مصر، ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب، وبارادو الجزائري، والنصر الليبي، ونواذيبو الموريتاني.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني بكل مجموعة إلى دور الثمانية؛ حيث يلتقي متصدر كل مجموعة مع أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى.

وضمت المجموعة الأولى فريقي بيراميدز، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، والمصري البورسعيدي في مواجهة فريقي إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الذي يلعب لأول مرة في مرحلة المجموعات لإحدى المسابقات القارية.