الرجاء يقيل كارتيرون ويعين السلّامي بدلا منه









اسماء السيد - أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون وتعيين المحلي جمال السلّامي بدلاً عنه.

وقال النادي مساء الاثنين في بيان له إنه انفصل "ودياً" عن الفرنسي الذي عيّن في كانون الثاني/يناير الماضي بعقد مدته عام واحد ليحل محل الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وفاز فريق الدار البيضاء تحت قيادة الفرنسي في 29 آذار/مارس الماضي ببطولة كأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي بنتيجة 2-1.

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وتعرض الرجاء لأول هزيمة له في الدوري المحلي السبت لدى زيارته لملعب نادي اليوسفية برشيد 2-3، ما عجل برحيل المدرب الذي كان يخوض تجربته العربية الرابعة بعد النصر السعودي والأهلي ووادي دجلة المصريين، بعدما كان على وشك ذلك بعد الإقصاء المفاجئ من دور الـ 32 لمسابقة كأس المغرب نهاية آب/أغسطس الماضي بعد الخسارة أمام نهضة الزمامرة المتواضع بنفس النتيجة.

كما أشار البيان إلى أن التعاقد مع السلامي لاعبه السابق البالغ من العمر 49 عاما، سيستمر حتى نهاية موسم 2021، علما أنه كان في السنوات الثلاث الماضية مدرباً لمنتخب المغرب للمحليين الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين عام 2018.

ويحتل الرجاء المركز السابع في الدوري المحلي برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، متخلفا عن المغرب التطواني المتصدر بأربع نقاط، علماً أن الأخير خاض مباراة أكثر.