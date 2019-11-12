فيدرر يبقى في الصراع على بطاقة نصف نهائي بطولة الماسترز









اسماء السيد - استعاد السويسري روجيه فيدرر، المصنف ثالثا وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، توازنه بخروجه منتصرا من مباراته الثانية في المجموعة الثانية لبطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب والمقامة في لندن، وذلك بتغلبه الثلاثاء على الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن 7-6 (7-2) و6-3.

وكان السويسري البالغ من العمر 38 عاما استهل مشواره في مجموعة "بيورن بورغ" وسعيه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2011، بالخسارة أمام النمسوي دومينيك تييم الخامس، ما جعله مطالبا بالفوز على بيريتيني لتجنب الخروج من الدور الأول في هذه البطولة للمرة الثانية فقط في مسيرته من أصل 17 مشاركة (الأولى كانت عام 2008).

ونجح صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الكبرى (20) والذي وصل الى نهائي البطولة الختامية أربع مرات الى جانب ألقابه الستة، في تحقيق مبتغاه والحاق الهزيمة الثانية بيريتيني الذي كان استهل مغامرته الأولى في هذه البطولة بالخسارة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني ووصيف البطل، ما جعله الآن خارج دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الى الدور نصف النهائي.

وكشف السويسري أنه حافظ على رباطة جأشه بعد خسارة المباراة الأولى أمام تييم لأنه "لا يوجد أي سبب لكي يقسو المرء على نفسه. جئنا الى هنا لخوض ثلاث مباريات (في دور المجموعات) وأن نقدم خلالها كل ما لدينا".

وأوضح أن "الهدف الأكبر لهذا الموسم كان القدوم الى هنا والتأهل (الى الماسترز بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم)، وهذا الأمر تحقق... لم تكن كل الأمور سيئة (خلال مباراته مع تييم)، لكن إذا بالغت في تحليلها ستصبح كذلك. كنت جاهزا اليوم وهذا الأمر الأهم".

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وخلافا لمواجهته الوحيدة السابقة التي حسمها هذا الصيف في الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون بثلاث مجموعات 6-1 و6-2 و6-2، عانى فيدرر الأمرين في المجموعة الأولى أمام الإيطالي البالغ 23 عاما وعجز عن فرض تفوقه أو حتى انتزاع شوط على ارسال منافسه، ما اضطره للاحتكام الى شوط فاصل حقق فيه الفارق في النقطتين الثالثة والسابعة بعد أن حسمهما على إرسال بيريتيني، منهيا الشوط 7-2 والمجموعة في 44 دقيقة.

لكن الوضع تغير في المجموعة الثانية التي استهلها السويسري المخضرم بانتزاع الشوط الأول على إرسال الإيطالي بعدما حسمه نظيفا، وكان ذلك كافيا بالنسبة له للسير بالمجموعة الى بر الأمان بعدما عجز بيريتيني عن التعويض وانتزاع شوط على إرسال فيدرر رغم الفرص الثلاث التي حصل عليها في الشوط الثامن دون أن ينجح في ترجمة إحداها.

وفي نهاية المطاف حسم فيدرر المجموعة 6-3 بعدما انتزع الشوط التاسع على إرسال الإيطالي، منهيا اللقاء في ساعة و18 دقيقة.

وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل اثنين الى الدور نصف النهائي. وصنف الإسباني رافايل نادال على رأس المجموعة الأولى ("مجموعة أندريه أغاسي") الى جانب الروسي دانييل مدفيديف الرابع، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس والألماني ألكسندر زفيريف السابع وحامل اللقب.

وفي الجولة الأولى خسر نادال الإثنين أمام زفيريف، فيما تغلب تسيتسيباس على ميدفيديف.

ويلعب لاحقا في المجموعة الثانية ديوكوفيتش، الساعي الى معادلة رقم فيدرر واحراز اللقب للمرة السادسة، مع تييم.