شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم المصرى بهدف نظيف استعدادا للجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الإسماعيلى على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف خلال المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء باستاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الدراويش لمواجهة الجزيرة الإمارتي نهاية نوفمبر الجارى، فى إياب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه بعد تدخل من حازم مرسى مهاجم الإسماعيلى الصاعد، وشهدت المباراة تعرض محمد مجدى الجمل ومدحت فقوسة للإصابة.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري، ومن المقرر أن يختتم ودياته الاسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

Advertisements

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد، فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

بينما يستعد المصرى البورسعيدى لإنطلاق دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية نهاية الشهر الجارى.