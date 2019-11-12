شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يتعافى من شد الضامة ويشارك فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المغربى أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعى دون التأثر بالشد فى العضلة الضامة الذى تعرض له فى مباراة وادى دجلة الودية أمس، وخاض بن شرقى المران بشكل طبيعى مع لاعبى الفريق.

وكان بن شرقى قد غادر أمس ودية دجلة التى خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف، مصابا بشد فى الضامة، التى جاءت ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة إنبى المحدد لها يوم 25 من شهر فبراير الحالى، فى الجولة السادسة بالدوري.

فيما خاض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، التقسيمة مع بقية اللاعبين وشارك فى المران اليوم كلاعب.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو على أن يكون المران خفيفا على معظم اللاعبين بجانب عدم وجود حراس آخرين لارتباط محمد عواد بالتواجد مع المنتخب الأول ومحمد صبحى مع المنتخب الأوليمبي.