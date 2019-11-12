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محمد الشوربجى يتأهل لمواجهة شقيقه مروان فى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم الفردية للرجال، المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.

 

وفاز الشوربجي على الهندي سوراف جوزال المصنف رقم 11 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 14-12.

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ويواجه محمد الشوربجي شقيقه الأصغر مروان في الدور ربع النهائي من البطولة، وهي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الشقيقان في الموسم الجاري، بعدما تواجه الثنائي من قبل في نصف نهائي بطولتي الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو، حيث تغلب محمد على شقيقه مروان ليتوج بالبطولتين.

 

فيما خسر عمر مسعد أمام منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لـ119 دقيقة ليودع البطولة من دور ال 16، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 14-12, 11-9, 6-11, 16-14.

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