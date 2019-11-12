محمد الشوربجى يتأهل لمواجهة شقيقه مروان فى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

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وفاز الشوربجي على الهندي سوراف جوزال المصنف رقم 11 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 14-12.
فيما خسر عمر مسعد أمام منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لـ119 دقيقة ليودع البطولة من دور ال 16، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 14-12, 11-9, 6-11, 16-14.
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