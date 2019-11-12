شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يتقدم بشكوى ضد الزمالك غدا فى الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكشف مصدر مقرب من مدافع الزمالك الأسبق أن الأخير قرر ذلك بعد فشل كل محاولاته في الحلول الودية مع مسئولى الزمالك رغم اجتماعه مع أكثر من مسئول في النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة وجدولتها بشكل يناسب النادى، موضحاً أن اللاعب كان يتمنى حل الأزمة بشكل ودي لكن عدم الوصول لأية حلول جعله يقرر تقديم شكوى ضد ناديه السابق للأتحاد الافريقى.

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