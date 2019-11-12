شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طفل من ذوى الهمم يعرض صفقة تبادلية مثيرة مع محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطفل محمد أحمد على، من ذوى الهمم، الذى صعد قمة جبل موسى بسانت كاترين، أنه لم تواجهه أى صعوبات خلال تسلق الجبل. وقال الطفل محمد على فى تصريحات لـ"سوبر كورة" إنه يشجع كرة القدم، خاصة محمد صلاح.

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