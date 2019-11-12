شكرا لقرائتكم خبر عن ميشو يعقد جلسة سريعة مع مدافع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، جلسة سريعة على هامش التدريبات اليوم مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرءوف المدرب المساعد.

وطلب ميتشو من عبد الغني خلال الجلسة تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء وبعض الواجبات الدفاعية.