ميشو يعقد جلسة سريعة مع مدافع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، جلسة سريعة على هامش التدريبات اليوم مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرءوف المدرب المساعد.
وطلب ميتشو من عبد الغني خلال الجلسة تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء وبعض الواجبات الدفاعية.
استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو على مواجهة فريق الأميرية وديا الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيله بمقر النادى.
فى الوقت نفسه يلتقى الفريق مع نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على ملعب النادى.
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