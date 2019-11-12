شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتقدم باستقالته من تدريب منتخب السويس غدا والان مع تفاصيل الخبر
وقال صلاح فى تصريح لـ" الخليج 365 " ان قرار استقالته ياتى بسبب خلافات مادية ، مشيرا إلى أنه سيتنازل عن الشرط الجزائى فى تعاقده .
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