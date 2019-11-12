شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتقدم باستقالته من تدريب منتخب السويس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح المدير الفنى لمنتخب السويس على التقدم باستقالته غدا من تدريب الفريق لاختلاف وجهات النظر بينه وبين الادارة . وقال صلاح فى تصريح لـ" الخليج 365 " ان قرار استقالته ياتى بسبب خلافات مادية ، مشيرا إلى أنه سيتنازل عن الشرط الجزائى فى تعاقده . تفاقمت الأزمة بين صلاح و الإدارة بعدما خسر منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء من نظيره النجوم فى الوقت بدل الضائع فى المباراة التى جرت بينهما بأكتوبر أمس ، ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 8 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط فى المركز الثانى.

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