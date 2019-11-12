شكرا لقرائتكم خبر عن "اورنچ مصر" الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - تذاكر مجانية للأيتام وأصحاب القدرات الخاصة واستئناف مبادرات التوعية بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية

أعلنت شركة "أورنچ" أسرع شبكة في مصر عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تقام فاعليتها في استادي القاهرة الدولي والسلام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وتأتي الرعاية الرسمية من "اورنچ " للبطولة بعد النجاح الباهر التي حققته أورنچ في رعاية كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار، وفي إطار حرص الشركة الدائم على مشاركة شغف عملائها من الجمهور المصري المحب لكرة القدم، خاصة وأن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها تؤهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وتؤكد الرعاية الرسمية حرص "اورنچ مصر الدائم على دعم ومساندة مصر في كل المحافل الدولية التي تستضيفها.

كما تشارك اورنچ بشكل مباشر في تنظيم البطولة من خلال توفير 30 منفذ لبيع التذاكر حصرياً في متاجرها بالقرية الذكية، والدقي، والمهندسين، وحلون، والمقطم، والمعادي وجسر السويس ، والمنيل، وشبرا، وباب الشعرية، اغاخان، النادي الاهلي، شارع الجهورية ، ومدينة نصر، والزمالك، والهرم، ومول العرب، وسيتي ستارز مول، وداندي مول، ونادي الشمس، ونادي هليوبوليس، والقاهرة الجديدة، وألماظة، وكايرو فيستيفال سيتي، وكارفور العبور، وعمارات العبور.

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وتتضمن مبادرات اورنچ خلال البطولة تنظيم رحلات مجانية لأصحاب القدرات الخاصة والأيتام لحضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

كما تستمر اورنچ في تعزيز التزاماتها البيئية ونشر الوعي بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية عبر استئناف مبادرة Games of Change (لعبة التغيير) لتشجيع الجمهور على جمع المخلفات البلاستيكية تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدام الناتج في إنشاء ملعب كرة قدم مصنوع بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره بمنطقة ابو زعبل (مستعمرة الجذام في أبو زعبل).

وبهذه المناسبة، قالت مها ناجي نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الدعاية والإعلان "رعايتنا لهذه البطولة يعتبر فرصة ذهبية للتواصل مع عملائنا من الشباب بوجه خاص ومشجعي كرة القدم بوجه عام وسيتيح لنا الفرصة مرة أخري الاقتراب أكثر من عملائنا ومشاركتهم الأحداث التي يحبونها ".

وأضافت مها ناجي "نجهز العديد من المفاجآت الجماهيرية من اجل إتاحة الفرصة للجمهور المصري من مساندة فريقنا القومي للشباب تحت 23 سنة متمنياً التوفيق للمنتخب المصري في الحصول على كأس البطولة. "