تدريبات تأهيلية خفيفة للاعبى الزمالك.. وحازم إمام راحة من المران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من جهازه المعاون بأداء اللاعبين تدريبات تأهيلية لتخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم. وقام اللاعبون بعمل تدريبات فك للعضلات للتغلب على شعورهم بالإرهاق نظرا لخوض مباراة ودية امس أمام فريق وادي دجلة. Advertisements فيما حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم، وقام حازم بالخضوع لتدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

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