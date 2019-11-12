شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ناشئين يشاركون فى مران الفريق الأول بالاهلي.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش مشاركة 5 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك فى إطار سياسة الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر للاستعانة بأبناء القطاع خلال فترة التوقف.

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وشارك فى مران الفريق من قطاع التاشئين: فارس طارق وعبد الرحمن أشرف مانو وصالح نصر، والحارس رمضان مصطفى، ومحمد فخرى الذى سبق أن تم تصعيده أكثر من مرة وشارك فى التدريبات الجماعية.

وتشهد الفترة الحالية نقصا عدديا فى صفوف الفريق بسبب انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية التى تخوض خلالها منتخبات قارة أفريقيا التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون ومشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.