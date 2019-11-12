جنوب أفريقيا تتصدر مجموعتها في أمم أفريقيا تحت 23 بإسقاط كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا صعبًا على نظيره الإيفواري بهدف نظيف مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

نجحت جنوب أفريقيا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 من ركلة ثابتة حولها اللاعب تيبوهو موكينا بشكل رائع داخل الشباك.

وارتفع رصيد جنوب أفريقيا إلى النقطة الرابعة، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وتجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، ثم زامبيا بنقطة واحدة في المركز الثالث، ونيجيريا بدون رصيد في مؤخرة الترتيب.