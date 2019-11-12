مران الأهلي.. جلسة بين فايلر وعبد الحفيظ.. وعاشور يواصل التاهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب ارتباط المنتخب الوطني بتصفيات أمم أفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد انتظام الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، في التدريبات بعد عودته من فترة الراحة التي كان قد حصل عليها بالاتفاق مع الجهاز الفني للأهلي.

وشهد المران، عقد جلسة بين المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وذلك قبل انطلاق التدريبات.

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وواصل حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، مرحلة التأهيل وذلك على هامش تدريبات الفريق، بينما غاب وليد سليمان عن مران الأهلي الجماعي.

وشهد المران مشاركة 7 لاعبين ناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين بسبب ارتباط المنتخب الوطني بتصفيات أمم أفريقيا، ووجود عدد من اللاعبين مع المنتخب الأولمبي المشارك في أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وخصص المدرب فايلر فقرة خاصة للكرات العرضية في مران الأهلي تحت إشرافه وبمعاونه جهازه الفني.