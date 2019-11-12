ميرور: صلاح يغيب عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة ميرور البريطانية إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لن يتواجد في مباراتي الفراعنة ضد كينيا وجزر القمر.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في إطار تصفيات أمم أفريقيا.

وأكدت صحيفة ميرور أن هناك حالة قلق في نادي ليفربول بشأن الثنائي أندرو روبيرتسون ومحمد صلاح، لافتة إلى أن الريدز قد يفقد خدماتهما في مباراته المقبلة أمام كريستال بالاس بالجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن روبيرتسون قد تم استبعاده من قائمة اسكتلندا بسبب إصابته، بينما أصر صلاح على التواجد في معسكر منتخب بلاده بعد غيابه عن المعسكر الماضي.

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وأوضحت "ميرور" في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء أن صلاح سيغيب عن مباراتي منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر المقبلتين بسبب إصابته في الكاحل.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وغاب عن مباراة مانشستر يونايتد ثم عاد أمام توتنهام بالجولة العاشرة قبل أن تعاوده الإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي ويخرج في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

جدير بالذكر أن "مو" وصل إلى القاهرة مساء أمس الاثنين، وانضم إلى صفوف المعكسر الوطني المقام في برج العرب.