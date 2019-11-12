الزمالك يفوز على نجوم المستقبل في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٠ على فريق نجوم المستقبل بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الخامسة، ضمن فعاليات دوري منطقة الجيزة. دوري منطقة الجيزة. أحرز هدفي الزمالك محمد سعودي. بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى ١٥ نقطة في المركز الأول. نقطة في المركز الأول. ويقود الفريق رفاعي محمد، مديرا فنيا ويعاونه كل من محمد حسن مدربا، وأسامة عبدالله مدربا مساعدًا، ومحمد جمال المشرف الفني، وحمدي يوسف إداري الفريق.

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