صور.. منتخب غانا يواصل تدريباته استعدادًا لمالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

خاض منتخب غانا الأولمبي مرانه مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب نادي السكة الحديد قبل مواجهة مالي في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة.

ويلتقي المنتخب الغاني نظيره المالي في الثامنة من مساء الخميس على ستاد السلام بالجولة

الثالثة من البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وخسر المنتخب الغاني بالأمس بثلاثة أهدف لهدفين أمام المنتخب المصري في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

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ويمتلك البلاك ستارز نقطة واحدة من التعادل مع الكاميرون 1-1

والخسارة أمام مصر 3-2 ويحتاج إلى الفوز على مالي وانتظار نتيجة مصر والكاميرون لتحديد صاحب بطاقة التأهل الثانية للدور التالي من أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

واشتمل المران على بعض الوحدات الخططية البسيطة خوفًا من إرهاق اللاعبين بعد خوض مباراة قوية أمام الفراعنة بالأمس، على أن يخوض الفريق الغاني مرانه الأساسي غدًا قبل مواجهة مالي.