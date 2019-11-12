شركة إنجليزية تسلم الزمالك أجهزة التحليل البدني والأداء الفني

تواجد مسؤولي أحد الشركات الإنجليزية بمقر نادي الزمالك اليوم من أجل متابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس إدارة النادي بشرائها من أجل لاعبي الفريق الأول .
وحرص مسئولو الشركة على الحضور لمقر
وحصل الزمالك من الشركة على:
١- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) .
٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) .
٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision)
٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .
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