مرتبط الزمالك 2000 يهزم الزهور ببطولة دوري اليد

فاز فريق مرتبط 2000 لكرة اليد بالزمالك على الزهور بنتيجة 16/31 في المواجهة العاشرة التي جمعتبين الفريقين اليوم بالصالة المغطاة بالنادي ببطوله الدوري المرتبط.
ومن المقرر أن يواجه مرتبط الزمالك الجزيرة بالجولة المقبلة الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء بصالة النادي.
ويقود الفريق فنيًّا أحمد رمضان (هتلر) مديرًا فنيًا.
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