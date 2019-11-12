مصر تتصدر الترتيب العالمي لاتحادات الكاراتيه

احتلت مصر صدارة الترتيب العالمي لاتحادات الكاراتيه في الفترة الأخيرة وذلك بحسب إحصائية الاتحاد الدولي للعبة.

جاء احتلال مصر للقمة والصدارة بإجمالي 49 ألف و245 نقطة متفوقين على تركيا التي جاءت في المركز الثاني بإجمالي 49 ألف و80 نقطة، فيما حلت اليابان في المركز الثالث بإجمالي 46 ألف و815 نقطة.

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بهذا الإنجاز مؤكدا أن ذلك لم يكن وليد الصدفة وإنما من خلال تضافر جهود الجميع من مجلس إدارة ولاعبين وأجهزة فنية للمنتخبات ومدربي الأندية .

أضاف أن الاتحاد المصري نجح في تذليل كافة العقبات أمام جميع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية ئئئفتكلل المجهود بالنجاح في اعتلاء الترتيب العالمي.

بإجمالي 49 ألف و80 نقطة، فيما حلت اليابان في المركز الثالث بإجمالي 46 ألف و815 نقطة.أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بهذا الإنجاز مؤكدا أن ذلك لم يكن وليد الصدفة وإنما من خلال تضافر جهود الجميع من مجلس إدارة ولاعبين وأجهزة فنية للمنتخبات ومدربي الأندية .أضاف أن الاتحاد المصري نجح في تذليل كافة العقبات أمام جميع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية ئئئفتكلل المجهود بالنجاح في اعتلاء الترتيب العالمي.

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