عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة سريعة على هامش التدريبات اليوم مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرءوف المدرب المساعد.
وطلب ميتشو من عبد الغني خلال الجلسة تنفيذ بعض التعليمات
وطالب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جهازه المعاون بأداء اللاعبين تدريبات تأهيلية لتخفيف الحملالبدني خلال مران اليوم.
وقام اللاعبون بعمل تدريبات فك للعضلات للتغلب على شعورهم بالإرهاق نظرا لخوض مباراة ودية امس أمام فريق وادي دجلة.
كما حصل حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم، وقام حازم بالخضوع لتدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يعقد جلسة مع محمد عبدالغني مدافع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.