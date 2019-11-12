ميتشو يعقد جلسة مع محمد عبدالغني مدافع الزمالك

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة سريعة على هامش التدريبات اليوم مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرءوف المدرب المساعد.

وطلب ميتشو من عبد الغني خلال الجلسة تنفيذ بعض التعليمات

خلال التدريبات عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء وبعض الواجبات الدفاعية.

وطالب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جهازه المعاون بأداء اللاعبين تدريبات تأهيلية لتخفيف الحمل

البدني خلال مران اليوم.

وقام اللاعبون بعمل تدريبات فك للعضلات للتغلب على شعورهم بالإرهاق نظرا لخوض مباراة ودية امس أمام فريق وادي دجلة.

كما حصل حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم، وقام حازم بالخضوع لتدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.