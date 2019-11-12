تكريم أول طفل مصري من ذوي الهمم يصعد قمة جبل موسي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم الطفل محمد أحمد علي، أول طفل مصري من ذوي الهمم (متلازمة داون) يصعد قمة جبل موسى بسانت كاترين أعلى قمة في مصر، كما قام بتكريم المغامر مازن حمزة، بحضور الإعلامي أحمد شوبير، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة الباراليمبية المصرية، الدكتور سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التكريم يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في

تشجيع وتكريم المتميزين من النشء والشباب، وفى ضوء الاهتمام بذوي القدرات الخاصة باعتبارهم قوة فاعلة في المجتمع، وتماشياً مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة.

أشار "صبحي" إلى أن تجربة صعود الطفل محمد أحمد إلي قمة جبل موسى بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلق لدي الشباب حافزاً لخوض هذه التجربة، مؤكدًا أن الوزارة سوف تسعى في الفترة المقبلة لتنظيم مثل هذه الجولات لتنمية

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الولاء والانتماء لدي الشباب المصري.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة المكافأة المالية للطفل محمد من ذوي الهمم الذي صعد قمة جبل موسى بسانت كاترين من ٥ آلاف جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلي تسليم الطفل درع الوزارة وكذلك شهادة تقدير، كما تم تسليم المغامر مازن حمزة شهادة تقدير وشيك بمبلغ ٥ آلاف أيضًا، ودرع الوزارة وشهادة تقدير.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء شهدت صعود الطفل محمد أحمد علي من ذوي الهمم لجبل موسى ليصبح أول طفل مصري (متلازمة داون) يصعد أعلى قمة في مصر بمرافقة المغامر مازن حمزة.