حرص المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق الفراعنة علي الاتصال بالجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب ليهنئهم بالأداء والفوز على غانا والتأهل للدور قبل النهائي. ليهنئهم بالأداء والفوز على غانا والتأهل للدور قبل النهائي. تحدث المعلم حسن شحاتة مع الكابتن شوقي غريب ومعتمد جمال ومحمد شوقي وأثني علي أداء اللاعبين وروحه داخل الملعب بما يؤكد أن هناك جيلًا جديدًا لكرة القدم المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن شحاته يهنئ المنتخب الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.