باتريس كارتيرون بعد رحيله عن الرجاء: امتلك العديد من العروض

علق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون علي قرر ايقالة من تدريب الرجاء المغربي مشير ان السبب يرجع الي ارتفاع راتبه .
و قال المدرب الفرنسي عبر العين الإخبارية تعليقا على إقالته: "قديكون راتبي كبيرا للغاية بالنسبة للنادي".
وتابع ربما الخسارة أمام برشيد كانت سببا أيضا في إقالتي، لكننا قدمنا مستوى مميزا أمام الوداد رغم التعادل،ويتبقى مباراة العودة".
واختتم أمتلك العديد من العروض، لكني لم أستقر بعد على أي منها، سأعمل على دراستها قبل تحديد وجهتي المقبلة".
والجدير بالذكر ان كارتيرون وتولى تدريب الرجاء في يناير من العام الجاري، وفاز معه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي.
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