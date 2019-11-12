سجل الأبطال | كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”

تعتبر بطولة الكونفدرالية هي البطولة رقم (2) في القارة الأفريقية وبطلها يلعب كأس السوبر الإفريقي ضد بطل دوري أبطال أفريقيا, وتضم الكونفدرالية الأندية الفائزة بالكؤوس في بلدانها إلى جانب ثالث الدورى العام من أفضل إثني عشر دولة إفريقية علي مستوي الأندية. ويتصدر نادي الصفاقسي التونسي لائحة أكثر الأندية الأفريقية تتويجاً بلقب كأس الإتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” برصيد 3 ألقاب. ويأتي نادي مازيمبي -جمهورية الكونغو-, ونادي النجم الرياضي الساحلي -التونسي- فى المرتبة الثانية برصيد لقبين لكل منهما. ومن دولة المغرب توج مرة واحدة كلاً من :(نادي الجيش الملكي- ونادي الفتح الرباطي- والمغرب الفاسي- والرجاء الرياضي_ ونهضة بركان). Advertisements ومن مصر توج مرة واحدة كلا من نادي الأهلي عام 2014, ونادي الزمالك فى النسخة الماضية 2019, من أصل ثلاث مشاركات لكل نادي. وكان قد قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف”، برئاسة أحمد أحمد إقامة المباريات النهائية فى مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية فى نسختهم الجديدة 2020 على ملاعب محايدة من مباراة واحدة. وإليكم جدول أبطال كأس الإتحاد الإفريقي “الكونفدرالية” + وصيف كل نسخة: الموسم البطل الوصيف 2004 أشانتي كوتوكو – غانا هيرتس أوف أواك – غانا 2005 الجيش الملكي – المغرب دولفين – نيجيريا 2006 النجم الرياضي الساحلي – تونس الجيش الملكي – المغرب 2007 الصفاقسي – تونس المريخ – السودان 2008 الصفاقسي – تونس النجم الرياضي الساحلي – تونس 2009 الملعب المالي – مالي وفاق رياضي سطيف – الجزائر 2010 الفتح الرباطي – المغرب الصفاقسي – تونس 2011 المغرب الفاسي – المغرب النادي الإفريقي – تونس 2012 ليوبارد دو دوليسي – الكونغو دجوليبا – مالي 2013 الصفاقسي – تونس مازيمبي – جمهورية الكونغو 2014 الأهلي – مصر سيوي سبور – ساحل العاج 2015 النجم الرياضي الساحلي – تونس اورلاندو بيراتس – جنوب افريقيا 2016 مازيمبي – جمهورية الكونغو مولودية بجاية – الجزائر 2017 مازيمبي – جمهورية الكونغو سوبر سبورت يونايتد – جنوب افريقيا 2018 الرجاء الرياضي – المغرب فيتا كلوب – جمهورية الكونغو 2019 الزمالك – مصر نهضة بركان – المغرب 2020 ؟ ؟

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