سجل الأبطال | كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”

تعتبر بطولة الكونفدرالية هي البطولة رقم (2) في القارة الأفريقية وبطلها يلعب كأس السوبر الإفريقي ضد بطل دوري أبطال أفريقيا, وتضم الكونفدرالية الأندية الفائزة بالكؤوس في بلدانها إلى جانب ثالث الدورى العام من أفضل إثني عشر دولة إفريقية علي مستوي الأندية.
ويتصدر نادي الصفاقسي التونسي لائحة أكثر الأندية الأفريقية تتويجاً بلقب كأس الإتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” برصيد 3 ألقاب.
ويأتي نادي مازيمبي -جمهورية الكونغو-, ونادي النجم الرياضي الساحلي -التونسي- فى المرتبة الثانية برصيد لقبين لكل منهما.
ومن دولة المغرب توج مرة واحدة كلاً من :(نادي الجيش الملكي- ونادي الفتح الرباطي- والمغرب الفاسي- والرجاء الرياضي_ ونهضة بركان).
ومن مصر توج مرة واحدة كلا من نادي الأهلي عام 2014, ونادي الزمالك فى النسخة الماضية 2019, من أصل ثلاث مشاركات لكل نادي.
وكان قد قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف”، برئاسة أحمد أحمد إقامة المباريات النهائية فى مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية فى نسختهم الجديدة 2020 على ملاعب محايدة من مباراة واحدة.
وإليكم جدول أبطال كأس الإتحاد الإفريقي “الكونفدرالية” + وصيف كل نسخة:
|الموسم
|البطل
|الوصيف
|2004
|أشانتي كوتوكو – غانا
|هيرتس أوف أواك – غانا
|2005
|الجيش الملكي – المغرب
|دولفين – نيجيريا
|2006
|النجم الرياضي الساحلي – تونس
|الجيش الملكي – المغرب
|2007
|الصفاقسي – تونس
|المريخ – السودان
|2008
|الصفاقسي – تونس
|النجم الرياضي الساحلي – تونس
|2009
|الملعب المالي – مالي
|وفاق رياضي سطيف – الجزائر
|2010
|الفتح الرباطي – المغرب
|الصفاقسي – تونس
|2011
|المغرب الفاسي – المغرب
|النادي الإفريقي – تونس
|2012
|ليوبارد دو دوليسي – الكونغو
|دجوليبا – مالي
|2013
|الصفاقسي – تونس
|مازيمبي – جمهورية الكونغو
|2014
|الأهلي – مصر
|سيوي سبور – ساحل العاج
|2015
|النجم الرياضي الساحلي – تونس
|اورلاندو بيراتس – جنوب افريقيا
|2016
|مازيمبي – جمهورية الكونغو
|مولودية بجاية – الجزائر
|2017
|مازيمبي – جمهورية الكونغو
|سوبر سبورت يونايتد – جنوب افريقيا
|2018
|الرجاء الرياضي – المغرب
|فيتا كلوب – جمهورية الكونغو
|2019
|الزمالك – مصر
|نهضة بركان – المغرب
|2020
|؟
|؟
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