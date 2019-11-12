أهداف مباراة كوت دي فوار وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

فاز منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدف نظيف على كوت دي فوار في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في العاصمة المصرية “القاهرة”.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق لاعب وسط نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي “تيبوهو موكوينا”.

وكانت جنوب أفريقيا تعادلت في الجولة الأولى مع زامبيا من دون أهداف، لتجمع 4 نقاط وتتصدر المجموعة الثانية التي تضم كذلك “نيجيريا” الباحثة عن الفوز مساء اليوم الاثنين أمام زامبيا، بعد أن خسرت في الافتتاح من كوت دي فوار بهدف دون رد.

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وستحتدم المنافسة بين المنتخبات الأربعة في الجولة الأخيرة المقرر لها يوم الجمعة القادمة، خاصةً لو تمكنت نيجيريا من الفوز.

تجدر الإشارة إلى أن مصر ضمنت التأهل إلى نصف النهائي عن المجموعة الأولى، بينما ستنحصر المنافسة على البطاقة الثانية بين الكاميرون وغانا.

أهداف مباراة جنوب أفريقيا وكوت دي فوار

بعد قليل..