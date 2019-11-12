فاز منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدف نظيف على كوت دي فوار في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في العاصمة المصرية “القاهرة”.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق لاعب وسط نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي “تيبوهو موكوينا”.
وكانت جنوب أفريقيا تعادلت في الجولة الأولى مع زامبيا من دون أهداف، لتجمع 4 نقاط وتتصدر المجموعة الثانية التي تضم كذلك “نيجيريا” الباحثة عن الفوز مساء اليوم الاثنين أمام زامبيا، بعد أن خسرت في الافتتاح من كوت دي فوار بهدف دون رد.
وستحتدم المنافسة بين المنتخبات الأربعة في الجولة الأخيرة المقرر لها يوم الجمعة القادمة، خاصةً لو تمكنت نيجيريا من الفوز.
تجدر الإشارة إلى أن مصر ضمنت التأهل إلى نصف النهائي عن المجموعة الأولى، بينما ستنحصر المنافسة على البطاقة الثانية بين الكاميرون وغانا.
أهداف مباراة جنوب أفريقيا وكوت دي فوار
بعد قليل..
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة كوت دي فوار وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.