نتيجة مباراة نيجيريا وزامبيا فى بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة

يلتقي منتخب نيجيريا الأولمبي منتخب زامبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة 2019-2020 والمقامة فى مصر والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020،, والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 12-11-2019 على ملعب استاد السلام فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ويأتي فى صدارة المجموعة الثانية أفيال كوت ديفوار برصيد 3 نقاط بعد أن حقق الفوز علي نظيره النيجيري بهدف دون رد، بينما تعادل منتخبا جنوب إفريقيا مع زامبيا بدون أهداف في المباراتين التي أقيما السبت الماضي علي استاد السلام.

وقد تقابل منتخب نيجيريا ومنتخب زامبيا من قبل فى بطولة الألعاب الإفريقية لأقل من 23 سنة عام 2003, والتي أقيمت فى نيجيريا, وفازت وقتها نيجيريا على منتخب زامبيا فى الجولة الأولي من دور المجموعات بهدفين دون رد.

وتعتبر بطولة أقريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل بينما سيكون على صاحب المركز الرابع أن يلعب مباراة فاصلة مع منتخب من قارة آسيا.