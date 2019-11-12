مبابي يثير أزمة جديدة بين سان جيرمان وريال مدريد

مرَّة جديدة يجد نادي باريس سان جيرمان نفسه في أزمة مع نادٍ إسباني، بسبب احد نجومه الراغبين أو الحالمين بالرحيل عن باريس والتوجه إلى الليغا الإسبانية.



وبعد المناوشات التي استمرت طوال الصيف تقريباً مع نادي برشلونة، على خلفية أزمة رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا التي انتهت ببقائه في نادي العاصمة الفرنسية، جاء الدور على ريال مدريد، الذي يسعى منذ فترة للتعاقد مع النجم الصاعد كيليان مبابي.



أحدث فصول الأزمة، كما رصدتها مجلة FourFourTwo البريطانية، بدأ قبل فترة حينما صرح زيدان مؤخراً بأن قرار اللاعب البقاء في باريس أو الرحيل صوب مدريد سيقع بالنهاية على مبابي نفسه، وشدد على أن مبابي قال إن اللعب في ريال مدريد سيكون بمثابة حلم يتحقق.



بعدها ردَّ البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، على ذلك بقسوة، قائلاً إن زيدان يحاول تشويش اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً.



وقال ليوناردو: «بصراحة، إنه أمر مزعج بعض الشيء، ويدعو إلى الضيق، إنها ليست المرَّة الأولى التي يحدث فيها هذا».



وأضاف «أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الموضوع».



وتابع «إنه لاعب لا يزال لديه عامان ونصف العام في عقده معنا؛ ومن ثم فإن الحديث عما يريده، و (حلمه)، في كل مرَّة… ألا ينبغي أن يتوقف هذا الكلام، يتوقف مؤقتاً».



لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ عاد زيدان ليردَّ بقوة، غير متأثر بتحذير ليوناردو، وقال المدرب الفرنسي للصحافة (عبر موقع Real Madrid الرسمي): «أنا لم أقل شيئاً، أنا كررت فقط ما قاله اللاعب عن أن حلمه يوماً ما اللعب هنا».



وأشار «كل شخص يفعل ما يريده. أنا لن أقول شيئاً آخر. لقد قلت ببساطةٍ ما قاله اللاعب ذات يوم، وهو أنّ حلمه سيكون ارتداء قميص ريال مدريد».



وأردف «أقولها مرة أخرى وأقولها كل يوم. ليس لدي ما أقوله عن ليوناردو، لكن يمكنني قول ما أريد».



ويعطي تحدي زيدان إشارة إضافية على اقتناعه بأن باريس سان جيرمان لن يتمكن من منع لاعبه عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدف انتقالاته الأول.



يجري كل هذا وسط أنباء تفيد بأن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يعمل بجدّ للتوسط في صفقة من شأنها أن تجعل مبابي نجم الشباك الجديد لريال مدريد.



وسبق أن قال بيريز نفسه: "نعلم أن حلم مبابي هو اللعب مع ريال مدريد"، وذلك عندما كان لا يزال يلعب في نادي موناكو.