اونلاين | كورة لايف - beIN SPORTS مشاهدة مباراة زامبيا ونيجيريا يوتيوب رابط KORA STAR جول مباراة نيجيريا وزامبياNOW

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يخوض المنتخب النيجيري الأوليمبي اليوم مباراته الثانية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أمام المنتخب الزامبي الأوليمبي وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم على استاد السلام في البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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يستقبل ملعب السلام الدولي مباراة قوية بين منتخبي زامبيا الأوليمبي ونيحييريا الأوليمبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتي تحتضنها مصر في الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة 8 منتخبات وستخوض مبارياتها على ملعبي القاهرة والسلام.

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يسعى المنتخب النيجيري إلى تحقيق الفوز دون غيره أملا في الحفاظ على آماله واللحاق بقطار المتأهلين إلى الدور النصف النهائي من البطولة، حيث تلقت نسور نيجيريا هزيمة أمام منتخب ساحل العاج في الجولة الأولى بهدف نظيف والتي أقيمت السبت الماضي لحساب المجموعة الثانية.

وعلى جانب آخر، يسعى المنتخب الزامبي لتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز بعد تعادله في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا سلبيا بدون أهداف.

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