رياضة | ريال مدريد بوابة نيمار للعودة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد بوابة نيمار للعودة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العودة إلى فريق برشلونة الإسباني والذي رحل عن صفوفه خلال صيف موسم 2017 الماضي بعد دفع الفريق الباريسي الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن نيمار لا يزال يريد العودة إلى الكامب نو مرة أخرى، حيث سافر إلى مدينة برشلونة منذ أيام وقابل بعض لاعبي الفريق وأوضح لهم أنه لا يرغب في استكمال عقده مع باريس.

ولكن نيمار يملك خطة لإقناع إدارة وجماهير برشلونة بالعودة في الموسم المقبل، حيث يحضر اللاعب بشكل قوي من أجل مباراة فريقه ضد فريق ريال مدريد والتي ستقام يوم 26 نوفمبر من الشهر الجاري في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويرغب نيمار في التأكيد لجماهير البارسا بأنه مازال تدعيم قوي للفريق خلال الموسم المقبل، وهذا بسبب ما سيقدمه امام فريق ريال مدريد وغريم فريق برشلونة في اسبانيا.

وكانت قد رفضت بعض جماهير برشلونة التعاقد مع نيمار مرة أخرى بسبب الطريقة التي رحل بها نيمار عن الفريق منذ موسمين، وأيضاً بسبب كثرة إصابات اللاعب مع الفريق الباريسي في السنوات الأخيرة.

وتعرض نيمار للإصابة في الفترة الأخيرة مع منتخب البرازيل خلال المباراة الودية التي خاضها في التوقف الدولي السابق للمنتخبات، ويغيب عن أثرها خلال الفترة الحالية مع الفريق الباريسي.