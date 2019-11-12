رياضة | مفاجأة.. باريس سان جيرمان يضع عينه على لاعب برشلونة بديلا لمبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. باريس سان جيرمان يضع عينه على لاعب برشلونة بديلا لمبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي عينها علي اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان المرشح للرحيل لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب ما ذكرته العديد من الصحف الاسبانية و الفرنسية الشهيرة خلال الفترة الماضية.

باريس سان جيرمان يضع عينه على لاعب برشلونة بديلا لمبابي

وتجهز إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز عرضًا كبيرا لضم اللاعب الدولي الفرنسي، كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والذي يعد هدف نادي ريال مدريد الأول بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في صيف 2020 لحل مشاكل الهجوم في صفوف النادي الملكي.

يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان فشل في إثبات نفسه رفقة نادي برشلونة الاسباني و الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني ولم ينجح جريزمان حتي الآن في في تسجيل آي هدف مع النادي الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بينما استطاع تسجيل ثلاثة أهداف فقط في بطولة الدوري الاسباني الممتاز من النادي الكتالوني.