رياضة | مران الأهلي.. انتظام أزارو في التدريبات الجماعية وفايلر يرتب للمباراة الودية مع عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. انتظام أزارو في التدريبات الجماعية وفايلر يرتب للمباراة الودية مع عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم المغرببي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.

وشارك أزارو في المران الجماعي بعد عودته من المغرب، وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد التوقف، التي تشهد استكمال الفريق لمباريات الدوري العام والسفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

ويخوض الفريق تجربة ودية الأسبوع المقبل وفقا لأجندة الجهاز الفني ضمن فترة الإعداد الثانية خلال فترة توقف الدوري.

ويرغب فايلر في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة الفريق في مباريات الدوري العام، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق شارك متصل حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، ثم استكمل مرانه بأداء جلسة في الجيم.

وواصل عاشور تنفيذ برنامجه الاستشفائي؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي للفريق.

ويواصل الفريق أداء برنامجه التدريبي خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث يؤدي مرانه على فترة واحدة يوميا، ومن المنتظر أن يخوض تجربة ودية الأسبوع المقبل.