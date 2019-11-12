رياضة | قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهز مسئولو نادي الزمالك ضربة قوية للأهلي في صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق افيس البرتغالي خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم كهربا بالانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة شهر يناير المقبل بدفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.

وفور علم الزمالك باقتراب الأهلي من حصول على توقيع كهربا، كثف احمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك محاولاته مع اللاعب لإقناعه بالعودة للفريق الأبيض بدلاً من الانضمام للأهلي في يناير.

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وابلغ نجل رئيس الزمالك كهربا، بأن هناك استعداد تام من النادي الأبيض بتحمل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه البرتغالي في الفترة القادمة.

وحاول أحمد مرتضي منصور الاجتماع مع كهربا خلال تواجده في معسكر المنتخب بالإسكندرية إلا أنه لم ينجح حتى الآن، خصوصا أن كهربا طلب تأجيل أى جلسة لما بعد مباراة كينيا فى الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

وينتظر كهربا موقف مسئولي النادي الأهلي لرفض فكرة العودلة للزمالك والانضمام للقلعة الحمراء في يناير المقبل.