رياضة | عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن رفضه القاطع لتعرض النادي لأي عقوبات على مستوى جميع الألعاب المختلفة، مؤكدًا على تمسكه بكافة حقوق النادي التي تجعل الفريق مهيئًا للانتصارات.

وقال مرتضى منصور: "وظيفتي ومجلس الإدارة هي الحفاظ على حقوق النادي في كل المستويات، فالإدارة تبذل كل ما بوسعها على صعيد الألعاب المختلفة لتوفير المناخ الأمثل للاعبين من أجل تحقيق الانتصارات".

وأضاف مرتضى منصور: "الزمالك أول الأندية التي تلتزم بالقوانين على كل الألعاب وعدم الخروج على النص، وأعلم قيمة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد وضرورة تكاتف الجميع خلف المسئولين للحفاظ على حالة الاستقرار من كل الجوانب، ولكني أريد تطبيق القانون على أي ناد يخطئ".

رسالة إدارة الزمالك للجماهير

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وفي سياق متصل، وجهت إدارة الكرة بنادي الزمالك رسالة الجماهير القلعة البيضاء، طالبتهم خلالها بالصبر على النجم المغربي محمد أوناجم.

وقال أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق: "قيمة اللاعب من الناحية الفنية، خاصة أن الزمالك تعاقد معه لخبراته الكبيرة وأهميته من الناحية الفنية".

وأضاف: "أوناجم لاعب مهم في الزمالك ويمكن توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، وأتوقع منه مستوى مميزا في المرحلة المقبلة وبعد استئناف بطولة الدوري من جديد".

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك ينتظره العديد من المواجهات الصعبة عقب استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يبدأها أمام بيراميدز في نهاية الشهر الجاري.