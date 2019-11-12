رياضة | التعادل الإيجابي يحسم موقعة البلدية والمنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم موقعة البلدية والمنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الموقعة بين المنصورة وبلدية المحلة في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم بالجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

حيث تقدم البلدية بهدف عمرو مصطفى في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول ثم تعادل ابراهيم أسامة للمنصورة في الدقيقة 25 من ضربة جزاء احتسبها احمد الغندور حكم اللقاء في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

يحتل البلدية المركز العاشر برصيد نقطتين جمعهما من تعادله مع دمنهور بالجولة الاولي وتعادله مع المنصورة اليوم، بينما يسبقه المنصورة في المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط جمعهما من 3 تعادلات مع الحمام، وابوقير والبلدية.

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بدأ المنصورة بتشكيل مكون من عادل نصحي، وعبدالرحمن حسان، وأحمد فوزي، وعصام نصار، ومحمد عبدالله، وأحمد عبدالعال، وإبراهيم صالح، ومحروس ابراهيم، ومحمد سعيد، وعبدالسميع إبراهيم وأحمد مصطفي

بينما جاء تشكيل البلدية كالتالي عصام سعد ،ومحمد عبد لله حكه، و ابراهيم فاضل، ومحمد عبد الواحد، وأحمد ابراهيم، وكريم بدير، ومحمد عبد لله جعفر، ومحمود شهاب، وعلاء شعبان، وأحمد رفعت ريفو، وعمرو مصطفى

ترتيب المجموعة :-

1- فاركو 10 نقاط

2- دكرنس 9 نقاط

3- دمنهور 8 نقاط

4- غزل المحلة 7 نقاط

5- أبو قير 6 نقاط

6- الرجاء 6 نقاط

7- الحمام 4 نقاط

8- بيلا 3 نقاط

9- المنصورة 3 نقاط

10- بلدية المحلة نقطتين

11- المالية نقطتين

12- الأوليمبي نقطة وحيدة

