رياضة | من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بمثابة صراع بين بعض الأندية السعودية للتعاقد معه في يناير المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها ونجاحه في لفت الأنظار إليه.



ويعتبر ناديا الاتحاد وأهلي جدة على رأس الفرق الراغبة في الحصول على خدمات طارق حامد وتدعيم الصفوف به.



ويضع حامد الأولوية لديه في الانضمام إلى صفوف الأهلي السعودي بسبب علاقته الطيبة بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والذي قام بتدريبه من قبل ويضع عليه ثقة كبيرة ونجح في تطوير مستواه بشكل كبير، وتعتبر موافقة نادي الزمالك الفيصل في الأمر وسط رفض الأبيض حتى الآن التفريط في خدماته والتمسك ببقائه.

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ويعاني الزمالك من نقص في خط الوسط خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي وعدم تواجد سوى حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن.