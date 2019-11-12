رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2019 في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2019 في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم انطلاق العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2019، والتي بدأت منذ لحظات بمباراة كوت ديفوار ضد جنوب أفريقيا، في تصفيات أمم فريقيا تحت 23 عامًا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويقدم لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

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مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الثانية"

كوت ديفوار ضد جنوب أفريقيا، حيث أنطلقت المباراة بينهما منذ لحظات قليلة، حيث كان مقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT، وقناة beIN SPORT 10 بتعليق أحمد فؤاد.

زامبيا ضد نيجيريا، عندما يصطدم النسور النيجيرية بمنتخب الرصاصات النحاسية في مباراة قوية مرتقبة بينهما، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT، وقناة beIN SPORT 10 بتعليق أحمد عبدة.