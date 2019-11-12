رياضة | فوز دكرنس وفاركو وتعادل الأوليمبي ودمنهور وبيلا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز دكرنس وفاركو وتعادل الأوليمبي ودمنهور وبيلا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة للقسم الثاني "مجموعة بحري" عنتعادل فريق أبو قير مع فريق بيلا بهدف لكل منهما اليوم الثلاثاء.

شهدت المباراة تقدم أبو قير بهدف مصطفى بهاء في الدقيقة 16 في الشوط الأول وتعادل أحمد العباسي في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.

وإهدر محمود عبد المجيد "الملك" لاعب أبو قير ضربة جزاء في الشوط الثاني.

صعد فريق فاركو على القمه بعد فوزه على فريق الحمام بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فاركو 1/2 سجلهما أحمد زغلول في الدقيقة 11،على بهيج من ركلة جزاء، في الدقيقة 16 وسجل هدف الحمام محمود أبو زيد في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، تعادل وليد ابراهيم للحمام في الدقيقة 22 وسجل هشام فتح الله الهدف الثالث لفاركو في الدقيقة31 وسجل محمود بصله الهدف الرابع في الدقيقة 37.

وتعادل البلدية مع المنصورة بهدف لمثله تقدم البلدية بهدف عمرو مصطفى في الدقيقة 30 في الشوط الأول، وتعادل ابراهيم أسامة للمنصورة في الدقيقة 25 من ضربة جزاء في الشوط الثاني، الذي شهد طرد لاعب المنصورة.

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وتعادل المالية مع دمنهور بهدف لكل منهما، حيث تقدم وحيد محسن لدمنهود في الدقيقة 4 من الشوط الثاني وتعادل أحمد بسيونى في الدقيقة 13.

وحقق فريق الأوليمبي أول نقطة بعد تعادله مع فريق الرجاء بدون أهداف.

وحقق فريق دكرنس المفاجأة بالفوزعلى فريق غزل المحلة بهدفين نظيفين سجلهما عمر فاروق في الدقيقتين 21،13 من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 10 نقاط

2- دكرنس 9 نقاط

3- دمنهور 8 نقاط

4- غزل المحلة 7 نقاط

5- أبو قير 6 نقاط

6- الرجاء 6 نقاط

7- الحمام 4 نقاط

8- بيلا 3 نقاط

9- المنصورة 3 نقاط

10- بلدية المحلة نقطتين

11- المالية نقطتين

12- الأوليمبي نقطة وحيدة