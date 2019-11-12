رياضة | مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زالت هزيمة مانشستر سيتي الأخيرة أمام مضيفه ليفربول في قمة مبارايت الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز تلقي بظلالها على الفريق السماوي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وحقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل أهداف ليفربول فابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني، بينما سجل هدف السيتي الوحيد بيرناردو سيلفا.

بداية سيئة

وخسر مانشستر سيتي ثلاثة مباريات من أصل 12 مباراة منذ مطلع الموسم الحالي، في أسوأ بداية للفريق تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

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وكشف هزيمة ليفربول العديد من المشاكل التي يعاني منها الفريق، لا سيما على مستوى خط الدفاع الذي يعاني منذ غياب المدافع الفرنسي أيمريك لابورت منذ مطلع الموسم، وسوء مستوى الثنائي أوتاميندي وجون ستونز، الأمر الذي أجبر جوارديولا على الدفع بالبرازيلي فيرناندينيو في قلب الدفاع.

وألقت تلك الخسارة بالعديد من الشكوك حول قدرة الفريق على الإحتفاظ بلقبه خلال هذا الموسم بعد إتساع الفارق بينه وبين ليفربول لتسع نقاط.

تدعيمات منتظرة

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الفريق السماوي سيقوم بعقد ثلاث صفقات في يناير المقبل، حيث ستكون تلك الصفقات في مراكز قلب الدفاع ولاعب الوسط المهاجم والمهاجم الصريح.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يحتاج هذه الصفقات من أجل الإبقاء على آماله في الفوز بالدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا التي يريد بيب جلبها للفريق للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط خلف ليفربول المتصدر.