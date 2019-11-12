جوارديولا خارج السيتي في نهاية الموسم الجاري 

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

جوارديولا Advertisements

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية ان المدرب الاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي قد يرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري .



واضافت الصحيفة ، ان سبب تفكير جوارديولا في الرحيل هي النتائج السلبية التي تلاحق الفريق في الموسم الحالي ، وفشله مع الفريق بإحرازه بطولة دوري ابطال اوروبا وتأخر الفريق في الدوري الانجليزي هذا الموسم حيث يبعده عن المتصدر ليفربول ٩ نقاط .

اشارت الصحيفة ان بيب جوارديولا سينتهي عقده مع مانشستر سيتي في يونيو ٢٠٢١ ، ويحاول النادي التجديد له ولكن جوارديولا ليس له نية التجديد حتي الان ، فعودة المدرب الاسباني الي فريقه السابق برشلونة بات قريبا بعد النتائج السيئة التي يقدمها الاخير في الليجا الاسبانية .