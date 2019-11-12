اخبار الرياضه

جوارديولا خارج السيتي في نهاية الموسم الجاري 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا خارج السيتي في نهاية الموسم الجاري  والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

جوارديولا

Advertisements

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية ان المدرب الاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي قد يرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري .

واضافت الصحيفة ، ان سبب تفكير جوارديولا في الرحيل هي النتائج السلبية التي تلاحق الفريق في الموسم الحالي ، وفشله مع الفريق بإحرازه بطولة دوري ابطال اوروبا وتأخر الفريق في الدوري الانجليزي هذا الموسم حيث يبعده عن المتصدر ٩ نقاط .

اشارت الصحيفة ان بيب جوارديولا سينتهي عقده مع مانشستر سيتي في يونيو ٢٠٢١ ، ويحاول النادي التجديد له ولكن جوارديولا ليس له نية التجديد حتي الان ، فعودة المدرب الاسباني الي فريقه السابق بات قريبا بعد النتائج السيئة التي يقدمها الاخير في الليجا الاسبانية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا خارج السيتي في نهاية الموسم الجاري  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا