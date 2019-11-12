شكرا لقرائتكم الأهلى يُصعد 5 ناشئين فى تدريبات الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشهد الفترة الحالية نقصا عدديا في صفوف الفريق بسبب انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية التي تخوض خلالها منتخبات قارة أفريقيا التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون ومشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الأولمبي في امم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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