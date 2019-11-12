شكرا لقرائتكم الأهلى يُصعد 5 ناشئين فى تدريبات الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الاهلي الذي أقيم مساء اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش شهد مشاركة 5 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك في إطار سياسة الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر للاستعانة بأبناء القطاع خلال فترة التوقف.

وشارك في مران الفريق من قطاع التاشئين:”فارس طارق وعبدالرحمن أشرف مانو وصالح نصر والحارس رمضان مصطفي ومحمد فخري الذي سبق أن تم تصعيده أكثر من مرة وشارك في التدريبات الجماعية.

وتشهد الفترة الحالية نقصا عدديا في صفوف الفريق بسبب انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية التي تخوض خلالها منتخبات قارة أفريقيا التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون ومشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الأولمبي في امم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.