شكرا لقرائتكم فايلر يُغير برنامج الأهلى التدريبي استعدادا لاستئناف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم ، الثلاثاء، على ملعب التتش ، من أجل تنسيق عدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة منها خوض مباراة ودية يُجهّز الجهاز الفني من خلالها اللاعبين للأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

واستقر فايلر على إقامة تدريبات الأهلى على فترة واحدة يوميا فى الرابعة عصرا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، التى بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

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وناقش فايلر مع عبد الحفيظ الترتيب للأرتباطات المقبلة للأهلي محلياً وأفريقياً وكذلك الترتيب لرحلة تونس لمواجهة النجم الساحلي وغيرها من الأمور المتعلقة بالفريق وموقف المصابين .

وحدد الجهاز الفنى بشكل مبدئى الأسبوع المقبل موعدا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها فى وقت لاحق، وكان الأهلى قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التى يخوض خلالها الأهلى مواجهات الدورى العام ومباراة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى فى تونس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.