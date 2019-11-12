شكرا لقرائتكم الشباب في مهمة سهلة بكأس الملك أمام طبرجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الشباب إلى حجز مقعده في دور 32 حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نادي طبرجل "درجة ثالثة"، في المواجهة التي يحتضنها ملعب جامعة الجوف، في ختام دور 64 لكأس الملك.

وتأهلت فرق التعاون "حامل اللقب" واتحاد جدة والهلال والنصر وأهلي جدة والوحدة والاتفاق والعدالة والفتح والفيحاء والفيصلي وأبها وضمك والرائد وجدة والبكيرية والجبلين والمجزل والجيل والروضة والصفا والدرع والنجوم والطائي ونجران والخليج والعين والأخدود والعربي وأحد والشعلة.

وسيكون الشباب مرشحاً فوق العادة للتأهل إلى دور 32 الفوارق الفنية بينه وبين مضيفه الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة.

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ويأمل الشباب في أن يحقق بدايةً قوية لاسيما أنه يقدم موسماً جيداً، حيث يحتل المركز السادس في دوري كأس محمد بن سلمان، وتأهل للدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

ومن المتوقع أن يدفع الأرجنتيني، خورخي ألميرون، بعدد كبير من لاعبيه البدلاء والشبّان بهدف تجهيزهم لباقي منافسات الموسم مع وجود عدد من لاعبي الخبرة، وفي المقابل يتطلع طبرجل لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، خاصةً أن المباراة ستقام على أرضه وبين جماهيره.

ويأمل طبرجل في أن يقدم الفريق مستوى مميزا في مشاركته الثانية في المسابقة، إذ كانت مشاركته الأولى في النسخة الماضية وخرج مبكرا.