شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكي يخضع إلى عملية جراحية الشهر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سينتظر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا ونادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على الأرجح حتى العطلة الشتوية للخضوع لإجراء جراحي.

وقال ليفاندوفسكي لوكالة الأنباء البولندية "بي بي ايه" يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020: كل الأمور جيدة فيما يتعلق بصحتي، لا أشعر بأي انزعاج، على الأرجح سأخضع للجراحة في ديسمبر، لا أعرف الموعد بالتحديد.

ويلتقي منتخب بولندا، الذي ضمن تأهله ليورو 2020، مع إسرائيل يوم السبت المقبل قبل أن ينهي مشواره في المجموعة السابعة من التصفيات بمواجهة سلوفينيا في وارسو في 19 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يشارك ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا في المباراتين المقبلتين بالتصفيات الأوروبية.